Не всегда хочется тратить на готовку кучу времени. Да и продукты сложные искать не охота! Предлагаем вам приготовить пирог к чаю, который требует минимум усилий, времени и денег.

С приходом холодного времени года все чаще хочется побаловать себя горячим чаем и чем-то вкусненьким к нему, но не всегда есть время, желание, а тем более - продукты, чтобы готовить что-то сложное.

Поэтому предлагаем вам рецепт пирога, который всегда получается. Уверенны, этот самый простой пирог точно станет любимым десертом этой зимой.

Как приготовить пирог к чаю на скорую руку

Думаем, в каждом доме есть какие-то фрукты или вы точно делали заготовки на зиму и у вас в холодильнике есть баночка любимого варенья. Вот это и станет основным ингредиентом для нашего пирога к чаю на скорую руку.

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Пирог к чаю: рецепт

Ингредиенты:

Мука - 250 гр Масло сливочное - 120 гр Яйцо - 1 шт Сахар - 5 ст.л Ванилин Разрыхлитель - 1ч.л Яблоки - 2-3 шт или яблочное варенье

Приготовление:

Перетрите масло с мукой в крошку, добавьте яйцо, ванилин (по желанию), разрыхлитель и сахар. Замесите тесто.

Раскатайте тесто на пергаментной бумаге. Выложите нарезанные дольками яблока (или варенье), подогните края и слегка посыпьте сахаром.

Выпекайте при 180 градусов 30-35 минут.

Когда пирог остынет, можно посыпать сахарной пудрой или лепестками миндаля, кунжута. Приятного аппетита!

Такой нежный пирог к чаю с вареньем станет вкусным бонусом к вашему столу. Откроем секрет, что такой быстрый сладкий пирог можно приготовить с любыми фруктами, которые есть в вашем доме. Отлично подойдут груши, сливы и даже тыква! А если тесто сделать соленым (просто добавьте соль вместо сахара!), то экспериментировать с начинкой можно еще больше: возьмите мясо, грибы или овощи и пирог к чаю превратиться в отличный перекус.

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