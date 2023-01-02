Блины - любимое лакомство не только детей, но и взрослых. Предлагаем вам проверенный рецепт блинов на молоке, который получится даже у начинающей хозяйки.

Многие хозяйки готовят блины на воде или блины на кефире. Однако самые вкусные получаются блины на молоке. Это лакомство очень просто приготовить дома. Блины по этому рецепты получаются всегда, не рвутся и не требуют особой сноровки.

Тонкие блины на молоке

Такие блинчики подойдут как для мясной начинки, так и для сладкой. А еще их можно есть просто так. Чтобы приготовить блины на молоке, вам понадобится:

яйца - 3 штуки;

молоко - 0,5 литра;

сахар - 2 ст.л;

соль - 0,3 ч.л;

мука - 1,5 стакана;

растительное масло - 3 ст.л.

В миску вбить три крупных яйца, добавить сахар, соль и перемешать. Добавить к яйцам 100 мл теплого молока. В яично-молочную смесь добавить полтора стакана просеянной муки и перемешать до однородности венчиком. Добавить оставшееся теплое молоко и снова перемешать. В последнюю очередь влить в тесто растительное масло и снова перемешать. Готовое тесто на блины должно настояться 15-20 минут при комнатной температуре.

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Перед приготовлением тесто снова размешать. Сковороду хорошо накалить и смазать каплей растительного масла. Первый блин выпекать на масле, а последующие - на сухой сковороде. В процессе выпекания блинов тесто периодически помешивайте.

По этому рецепты получаются идеальные блины на молоке - мягкие, тонкие эластичные и вкусные. Важно лишь правильно подобрать температуру, чтобы блины не пригорали, а пропекались.

Почему тесто для блинов рвется

Если ваши блинчики рвутся при переворачивании, значит были нарушены пропорции в рецепте. Например, яйца недостаточно крупные. Исправить эту ситуацию можно, добавив еще одно яйцо в тесто.

Как сделать так, чтобы блины не рвались

Иногда, даже точно приготовленные по рецепты блины рвутся. Скорее всего, дело в муке. Если все пропорции точно соблюдены, попробуйте дать тесту отстояться. Клейковина в муке набухнет, тесто станет более однородным. Это поможет исправить ситуацию.

Как количество яиц влияет на блины

Чем больше яиц в тесте, тем эластичнее блины. Однако не стоит забивать тесто яйцами в попытке довести блины до идеала. Вы рискуете получить омлет, а не вкусные блинчики. Всегда готовьте блины по рецепту, учитывая тот набор продуктов, который у вас есть. Если в рецепте указано, что яйца нужны крупные, а у вас - мелкие, то просто добавьте еще одно яйцо, но не более.

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