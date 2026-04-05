Зеленский впервые прибыл с официальным визитом в Сирию

Президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый визит в Сирию, чтобы встретиться со своим коллегой Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщили Reuters два сирийских источника.

По словам собеседников, переговоры были связаны с вопросами обороны в контексте региональной войны.

Впоследствии глава государства подтвердил свой визит в Дамаск.

"Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия. Впереди важные встречи - подготовлено несколько содержательных форматов. Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни", - написал Зеленский.

Обновлено в 17.50. Президент Зеленский предложил Сирии сотрудничество в сфере поставок продовольствия и безопасности.

"Есть большой интерес к обмену военным и опытом безопасности. Также затронули роль Украины как надежного поставщика продовольственной продукции и обсудили общие возможности усилить продовольственную безопасность по всему региону. Отлично понимаем, какие энергетические и инфраструктурные вызовы есть у Сирии сейчас. Готовы работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались", - сообщил Зеленский в своем Телеграм.

Последние поездки президента Украины

Также известно, что недавно Владимир Зеленский посетил страны Персидского залива. Как пишет Atlantic Council, такой визит стал мастер-классом дипломатии в условиях войны.

В своей публикации издание подчеркнуло, что благодаря своей ловкости президент обеспечил жизненно важную поддержку военным усилиям Украины и заложил основы для стратегических партнерств со странами Персидского залива, которые потенциально могут изменить ход игры.

Также в материале подчеркнули, что подписание десятилетних соглашений о партнерстве в области обороны с тремя ведущими государствами Персидского залива является важным достижением для Украины. Однако положительный имидж, сопровождавший региональный тур Зеленского, мог стать для страны еще более важным.

