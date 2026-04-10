Зеленский: Украина и Турция имеют общий интерес в крупном энергетическом проекте

Зеленский и Эрдоган обсуждали, в частности, трехстороннюю встречу на уровне лидеров в Турции.

Существует общий интерес к одному крупному энергетическому проекту Украина – Турция. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время встречи с журналистами сказал президент Украины Владимир Зеленский, говоря о результатах визитов в Турцию и Сирию.

"С Эрдоганом мы говорили, в частности, о таких вещах: саммите НАТО, который в этом году пройдет в Турции, и месте Украины в нем. А также о том, каково видение Соединенных Штатов Америки относительно нашего вступления в Альянс, какое влияние на эти процессы оказывает Россия", – отметил он.

Второй вопрос, рассказал глава государства, – это трехсторонняя встреча на уровне лидеров в Турции. "Эрдоган поддерживает эту идею. Дальше уже должны быть переговоры с российской стороной", – отметил Зеленский.

Видео дня

В-третьих, отметил президент, они с Эрдоганом "согласовали общий интерес в одном крупном энергетическом проекте Украина – Турция".

Четвертое – договоренности со странами Ближнего Востока и региона Персидского залива. "Что-то подобное мы будем делать в сотрудничестве с Турцией", – сообщил Зеленский.

Другие встречи

Он также отметил, что на следующий день после его встречи с Эрдоганом глава НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий встречался с министром энергетики Турции.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров встречался с турецкими коллегами, они обсуждали вопросы оборонного сотрудничества. "У нас там несколько различных проектов", – добавил президент.

Сирия

Что касается Сирии, Зеленский отметил, что Украина демонстрирует, что не только Россия присутствует на Ближнем Востоке.

"Сирия фактически воевала за себя против Ирана и против "русских". Сирия очень уважает Украину. После падения Асада мы построили качественно иные отношения. Есть все необходимые контакты на политическом уровне – на самом высоком, на уровне МИД, на других необходимых", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет усиливать дипломатическое присутствие в Сирии – будет работать наше посольство.

Кроме того, мы готовы сотрудничать в сфере продовольственной безопасности, а также в сфере инфраструктуры.

"Мы договорились с президентом Сирии о серьезных контрактах в сфере агропромышленного комплекса. И мы здесь видим возможности и для других стран региона", – сообщил Зеленский.

Встреча Зеленского и Эрдогана

Как сообщал УНИАН, 4 апреля Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинский президент отмечал, что намерен обсудить с Эрдоганом вопросы безопасности Европы и Ближнего Востока.

В то же время Администрация президента Турции сообщила, что переговоры будут посвящены "двусторонним вопросам с Украиной, развитию ситуации в регионе и усилиям по достижению перемирия и долгосрочного урегулирования, в частности в рамках Стамбульского процесса".

