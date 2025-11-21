План США может окупить военную агрессию России.

"Мирный план" администрации президента США Дональда Трампа, пункты которого раскрыли СМИ, кажется довольно несправедливым по отношению к Украине, но он обещает быть щедрым касательно финансирования. Тем не менее, в нем нет серьезного признания военных репараций, пишет Clash Report.

Отмечается, что ущерб, нанесенный Украине в ходе полномасштабного вторжения РФ, уже оценивается в сумму, значительно превышающую 1 триллион долларов. Из замороженных российских активов Украине пойдут только 100 миллиардов долларов, и даже эта сумма структурирована таким образом, что США получают 50% прибыли в качестве "комиссии".

В издании добавили, что, согласно плану США, большая часть замороженных российских активов возвращается обратно Москве или размещается в совместных американо-российских механизмах, предназначенных для "укрепления отношений"

Журналисты подчеркнули, что, фактически, агрессор не платит реальной цены за преступления против Украины. Более того, в документе предусматривается возврат Москве большей части ее активов и глобальных экономических привилегий. США же получают финансовую выгоду от посредничества в сделке.

"Это создает опасный прецедент - агрессия и военные преступления окупаются", - говорится в статье.

Зеленский обсудил с лидерами Европы американский "мирный план"

Напомним, что сегодня, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В частности, они обсудили "мирный план", предложенный администрацией президента США Дональда Трампа.

Лидеры подтвердили непоколебимую и полную поддержку Украины на пути к долговременному и справедливому миру. В то же время, Мерц, Макрон, Стармер и Зеленский приветствовали усилия США по прекращению войны.

