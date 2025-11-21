Речь шла, в частности о "мирном плане" и главе ОП Андрее Ермаке.

Участники встречи фракции "Слуга народа" вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским несколько раз возвращались к теме расследований Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом УНИАН рассказал источник во фракции, отвечая на вопрос относительно этой встречи и тем, которые там обсуждались.

Что обсуждали на встрече

Собеседник агентства рассказал, что предварительно были собраны вопросы, которые беспокоят фракцию. Их частично задавал руководитель фракции Давид Арахамия. Кроме того, вопросы звучали и от самих депутатов.

"Несколько раз возвращались к вопросу скандала, к вопросу с НАБУ. Говорили о том, что мы на том пути, когда очень утрачено доверие, и с этим надо что-то делать", - отмечает источник и добавляет, что речь идет о доверии "всех ко всем", в целом в обществе.

Сам Зеленский на встрече, говорит собеседник, по вопросу создания коалиции высказал мнение, что она "может быть только после выборов".

Также на встрече внефракционный депутат Марьяна Безуглая, которая ранее входила в состав фракции "Слуга народа", спросила о руководителе Офиса президента Андрее Ермаке. На это Зеленский сказал, что "изучает, думает". Сам Ермак также присутствовал на встрече.

Кроме того, речь шла о том, что уже можно вносить предложения на замещение должностей двух министров, которые были уволены ранее.

Относительно того, шла ли речь на встрече конкретно о бизнесмене Тимуре Миндиче, собеседник отметил, что не помнит, звучала ли конкретно эта фамилия, но "все было вокруг расследований".

Обсуждались также вопросы войны, "мирного плана", сотрудничества с партнерами Украины и поддержки бюджета страны. Впрочем, участники встречи все равно несколько раз возвращались к теме расследований НАБУ и текущей ситуации.

"Все шло в контексте "пленок" и разоблачения", - сказал источник.

Не все детали встречи можно раскрывать

Народный депутат Украины из фракции "СН" Богдан Яременко написал в Facebook, что встреча была оффреком (без возможности цитирования) и это накладывает определенные обязательства.

"Скажу лишь, что по моим наблюдениям встреча не оставила ощущения удовлетворения ни у одной стороны. У меня - так точно. Однако настроение депутатов по поводу коррупционного скандала донесено до президента в полной мере (большая часть вопросов так или иначе касались этого). Желаемого ответа или даже реакции пока не получено", - отметил он.

Эмоциональная встреча

Народный депутат Елизавета Ясько написала в Facebook после встречи фракции с президентом, что дискуссия была эмоциональной, честной и откровенной, отметив, что такие разговоры между ними случаются не часто.

"Вопрос о снятии Андрея Ермака с должности будет решен Владимиром Зеленским. Президент подтвердил, что примет решение в ближайшее время", - утверждает Ясько.

Она отмечает, что президент осознает всю критичность момента и верит, что он будет принимать решение не учитывая отдельные фамилии, а с учетом государственных интересов.

Ясько отмечает. что сейчас очень важно, чтобы в парламенте осталось монобольшинство, потому что это действительно нужно государству. По ее словам, нужно сохранять единство, чтобы государство не "качало" еще больше.

Народный депутат Украины Елизавета Богуцкая написала в Facebook, что практически вся встреча стала "бенефисом" Марьяны Безуглой.

"С первых минут до последнего момента она переключала на себя внимание даже громким возмущением того, что Андрей Ермак заблокировал ее в Вотсапе. Кого-то она смешила. Меня раздражала. Поведение торпеды, которая хочет превратить встречу в шоу - это непорядочно", - отметила она.

По ее словам, вопросы президенту Зеленскому задавали по международке и по той кризисной ситуации, сложившейся в стране.

"И даже о новой коалиции и новом Правительстве. Президент фактически повторил мои мысли: любая коалиция или коалиционное правительство заведут страну в еще больший кризис. Ведь создать СН могут ее только с ЕС (Порошенко) и Батькивщиной (Тимошенко). Президент призвал фракцию воздержаться от обвинений, демаршей, стучания дверью. Конечно, другими словами, но суть такова", - написала Богуцкая.

При этом она процитировала главу государства, что "прежде всего, нам надо сохранить Украину, а не отдать ее Путину и именно это должно быть приоритетом". Богуцкая не знает повлияли ли призывы президента к взаимопониманию.

После скандала в энергетике во власти заговорили о коалиции и новом правительстве - что известно

Как сообщал УНИАН, 10 ноября стало известно, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным НАБУ, участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора. В организации схемы фигурирует, в частности бизнесмен Тимур Миндич.

18 ноября Зеленский анонсировал, что на этой неделе состоятся разговоры с чиновниками, встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа". Президент сообщил, в частности, что готовит несколько необходимых законодательных инициатив.

19 ноября отдельные представители фракции "СН" обнародовали заявление, в котором призвали начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в ВР с целью создания коалиции национальной устойчивости, чтобы потом создать новое правительство.

20 ноября стало известно, что вечером того же дня Зеленский встретится с фракцией "Слуга народа".

