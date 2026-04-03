'По очереди': Зеленский пригласил делегацию США в Киев и раскрыл детали переговоров

В частности, США могут посетить Украину, а затем отправиться в Москву, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами раскрыл детали переговоров с американской делегацией.

По словам президента, США понимают, что сложные вопросы на переговорах, в частности территориальные, можно решить только во время встречи трех лидеров стран. Он добавил, что пригласил американскую переговорную делегацию в Киев, и она сделает "все возможное", чтобы посетить украинскую столицу.

"Это альтернативный вариант трехсторонней встречи на уровне технических групп. Американская группа может приехать к нам, а после нас поехать в Москву. Если не получается втроем, давайте сделаем так – по очереди. Это наше предложение. Я слышал положительные сигналы партнеров относительно такого предложения. Также мы продолжаем работать над обменами. Очень надеемся, что они состоятся", – пояснил Зеленский.

Также он отметил, что Украина должна иметь понимание гарантий безопасности. И в ближайшие дни Украина должна вписать в разработанный документ ответы на те вопросы, которые есть относительно гарантий безопасности.

"Должен быть четкий ответ на то, какой будет реакция Америки в случае новой агрессии России. И еще – мы сохраняем 800-тысячную армию, но за счет кого и чего будет финансироваться армия, кроме украинского бюджета?", – отметил Зеленский.

Президент также отметил, что Украина уже имеет опыт работы со странами Ближнего Востока и Персидского залива. И в ответ Киев хочет "рассчитывать" на антибаллистические системы, которые есть у этих стран. В частности, речь идет о системах THAAD.

"Таких систем нет и в Европе. Очень нужно, чтобы они были в Украине. Тогда, например, угрозы российских авиационных бомб просто не было бы в Украине. Как минимум на 200 километров мы бы точно сняли эту угрозу. Российские самолеты просто не подлетели бы – и все. Мы хотели бы получить ответы на эти вопросы. Причем мы сами предложим, как мы это видим. Затем американская сторона проанализирует все это. Возможно, что-то сократит, а может, нет – и ответит нам. Мы договорились сделать это в ближайшее время", – отметил президент.

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что РФ давит на США на фоне выборов в Соединенных Штатах. В частности, по его словам, Москва говорит Вашингтону, что может захватить весь Донбасс в течение двух месяцев. И когда это якобы произойдет – она начнет выдвигать другие условия на переговорах.

В Кремле также прокомментировали ход переговоров. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, россияне продолжают контактировать с американцами по "украинской проблематике" несмотря на паузу в трехсторонних встречах.

