Лучшая ситуация за последние 10 месяцев: Зеленский обнародовал отчет МИ-6 об Украине

Предложение Украины о перемирии на Пасху по-прежнему актуально, отметил президент.

Сейчас у Украины лучшая ситуация на фронте за последние 10 месяцев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сославшись на доклад британской разведки МИ-6.

"Это их вывод, и все партнеры это видят. С учетом оккупации наших территорий и деоккупации наших территорий сейчас мы в небольшом плюсе – освободили около 20 квадратных километров, это если сравнивать то, где удалось продвинуться оккупанту, и где нам удалось освободить нашу территорию. В целом фронт держится. Поэтому вывод британской разведки таков – ситуация сложная, но лучшая за последние 10 месяцев. Это справедливый вывод. Я благодарен всем нашим подразделениям, которые это обеспечивают", – сказал Зеленский.

Также Зеленский прокомментировал реакцию РФ на предложение Украины устроить пасхальное перемирие. По словам президента, РФ не готова к этому.

Видео дня

"Американской стороне мы передали наш запрос. Я не знаю, будет ли у них возможность передать еще свое послание "русским". Посмотрим. Наше предложение о прекращении огня на Пасху остается", – добавил Зеленский.

Комментируя ситуацию на фронте, президент сообщил об активизации РФ во время непогоды. По словам президента, россияне понимают, что из-за приближения лета увеличивается количество светлых дней, и это уменьшает возможности РФ продвигаться незаметно.

"Когда есть туман, мало солнца, дождь, то они теми или иными группами иногда проникают. А когда солнечная погода, то этого меньше. Хотя "зеленка" помогает немного скрываться. Мы видим их скопления. Направления те же – Покровский, Гуляйпольский. Тот наступление, которое они хотели в марте, наши Вооруженные Силы своими действиями сорвали. Поэтому сейчас "русские" будут просто усиливать штурмовые действия. Пока что глобальной угрозы мы не видим", – пояснил президент.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее Юрий Федоренко – командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Командования Сил беспилотных систем ВСУ - сообщал, что активность россиян на фронте уменьшилась. По его словам, причиной этого стало увеличение количества потерь РФ на фронте.

Между тем аналитики из Института изучения войны прокомментировали планы РФ захватить Донецкую область в течение двух месяцев. Эксперты назвали эти планы "абсурдными" и не соответствующими ситуации на поле боя.

