В Кремле рассказали о контактах с США по 'украинской проблематике'

Между тем трехсторонний переговорный формат де-факто заморожен.

Несмотря на паузу в трехсторонних мирных переговорах по Украине, россияне продолжают контактировать с американцами по "украинской проблематике". Об этом заявивл помощник президента РФ Юрий Ушаков, которого цитирует ТАСС.

"Сейчас пауза в трехсторонних переговорах. У нас есть контакты с американцами, но мы видим, что и украинцы тоже с ними активно переговариваются. Сейчас американские переговорщики, мы знаем, о ком идет речь, они заняты другим сейчас, другой проблемой в большей степени", - сказал Ушаков.

На вопрос о том, информируют ли американцы россиян о ходе своих переговоров с украинцами, помощник Путина ответил, что "идет процесс контактов", и в ходе этих контактов обсуждается "прежде всего украинская проблематика".

Как писал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что трехсторонний формат переговоров с участием делегаций Украины, РФ и США фактически поставлен на паузу. По его словам, из-за ситуации на Ближнем Востоке американцы готовы встречаться только на американской территории, однако россияне боятся туда ехать.

По словами Зеленского, украинская команда готова к переговорам в любом формате и на любой территории, кроме РФ и Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: