Между президентом Украины Владимиром Зеленским, американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в прямом эфире возник ожесточенный спор.

Зеленский говорил Ди Вэнсу, что Украина до сих пор способна обороняться и сопротивляться России, тогда как тот доказывал, что страна имеет много проблем. Между ними начался спор на повышенных тонах.

В разговор вмешался Трамп и сказал, что Зеленский должен быть благодарным, поскольку он "не имеет карт на руках" и не может говорить Вашингтону ""хочу то - хочу се". В ответ украинский президент сказал, что приехал в США "не в карты играть".

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