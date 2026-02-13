Это не секрет: Зеленский объяснил, зачем Россия хочет выборы в Украине во время войны

Он заявил, что инициатива проведения выборов изначально исходила именно от РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия инициирует проведение выборов в Украине во время войны, чтобы избавиться от него.

"Мы спешим закончить войну. У нас есть потери. Прежде всего, люди: солдаты, мирные жители. Нам нужно быть как можно ближе к партнёрам, которые могут остановить Путина, а сегодня это только Трамп. Те, кто, возможно, и способен на это, я не вижу, чтобы они много делали. А те, кто пытается, либо неспособны, либо россияне не воспринимают их всерьёз. Вот почему они решили, что это самый простой и быстрый способ избавиться от меня. Вот почему я думаю, что идея проведения выборов во время войны была, прежде всего, позицией России", - сказал он в интервью The Atlantic.

По его словам, позже её подхватила американская сторона.

Видео дня

"Это не секрет. Я ни в чём не обвиняю американскую сторону. Но они привели в пример Авраама Линкольна, который проводил выборы во время войны в Америке. Они сказали: "Покажите, что вы готовы!" И я сказал: "Я готов", - отметил Зеленский.

Президент согласен с тем, что следующие несколько месяцев станут для Украины окном возможностей для прекращения войны, пока президент США Дональд Трамп действительно занят этим.

"Пусть это будет моя субъективная точка зрения, потому что я знаю, что американская сторона иногда обижается, когда я высказываю это конкретное мнение. Но одно мне ясно. Россияне могут использовать это время, чтобы закончить войну, пока президент Трамп действительно заинтересован в этом, когда это очень важно и ценно для него. "Ценно" может звучать слишком меркантильно для некоторых людей", - пояснил он.

По его мнению, наиболее выгодная ситуация для Трампа - сделать это до промежуточных выборов:

"Это будет для него победой. Да, он хочет, чтобы было меньше жертв. Но если мы с вами говорим как взрослые люди, это просто победа для него, политическая победа".

Возможность выборов в Украине

Проводить выборы "уже завтра" в Украине никто не планирует. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений об особенностях проведения выборов в условиях особого периода.

Он добавил, что ранее рабочую группу разделили на 7 тематических подгрупп. Из них шесть уже начали работу по подготовке к выборам в Украине. Тогда как одна еще не начала работу над этим процессом.

