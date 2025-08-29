По словам Дунды, с точки зрения законодательства, украинец, который был за пределами Украины более 6 месяцев, теряет право быть избранным.

Значительное количество украинцев, которые во время полномасштабной войны России против Украины выехали за границу и не вернулись на Родину, в ближайшее время потеряют право быть избранными в Украине - это будет потеря так называемого "политического украинства". Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Олег Дунда, народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Он объяснил, почему такие граждане потеряли моральное право политически называться "украинцами". По словам парламентария, с точки зрения законодательства, украинец, который был за пределами Украины более шести месяцев, теряет право быть избранным. Это часть политических прав.

"Во-вторых, большая проблема связана с тем, что наши люди имеют хорошие способности ассимилироваться. Пускают корни очень быстро и становятся "французами" или "поляками". Как правило, если украинец три года живет не в Украине, то начинает выпадать из украинского информационного поля. Ему уже очень трудно понять, а что происходит и какими проблемами живет страна? Как они решаются?", - замечает Дунда.

По его мнению, если украинец выехал в 2022 году и не вернулся, то Украина, в его понимании, - это страна образца 2022 года. В то же время граждане, которые остаются здесь, борются за независимость, воюют (в тылу или на фронте) и меняются. Поэтому с каждым годом этот разрыв будет только увеличиваться.

"Например, канадцы украинского происхождения, старой диаспоры, которые посещают Украину. Когда начинаешь с ними разговаривать, то видишь, что они Украину себе представляли по-другому. И они очень удивлены тем, что увидели. И мало что нас объединяет, кроме знания украинского языка, и возможно, украинской истории. С точки зрения политического сознания мы абсолютно разные", - говорит депутат.

По его словам, выезд многих украинцев за границу во время войны был бы для Киева хорошим ресурсом для влияния на местные политические элиты. Но за последние годы видно очень мало этих проявлений.

"Потому что украинцы, к большому сожалению, быстро ассимилируются и погружаются в местные дела, проблемы. Им уже не до митингов и протестов. И 99% из них боятся выходить на митинги и протесты, потому что хотят остаться в Европе. Но если твои интересы сконцентрированы уже во Франции, ну, какой ты украинец? Ты уже француз украинского происхождения, поляк, венгр украинского происхождения. Твои интересы уже в этой общине, а не в Украине", - подчеркнул Дунда.

Также он прокомментировал данные социологов относительно пребывания украинцев в Польше.

"Если в первый год полномасштабной войны большое количество украинцев готово было вернуться, то с каждым годом этот процент падает. И это понятно. Люди пустили корни. Они уже там", - отметил парламентарий.

Война в Украине и миграция

Как сообщал УНИАН, ранее глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник высказал мнение, что около 90% молодых людей, которые оказались за границей, вряд ли вернутся в Украину. По его словам, возвращение тех молодых людей, которые оказались за границей, будет зависеть от развития экономики и от состояния дел на фронте.

Также мы писали, что представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что категория граждан в возрасте от 18 до 22 лет, которой парламент недавно разрешил выезд за границу, не повлияла на пассажиропоток на государственной границе. Демченко опроверг утверждение российской пропаганды о том, что якобы украинцы в возрасте от 10 до 22 лет начали массово выезжать из страны. Более того, он добавил, что сейчас больше граждан возвращается в страну, чем выезжает.