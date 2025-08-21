Президент отмечает, что сейчас важно завершить войну с Россией.

Сегодня важно завершить войну и не расколоть выборами Украину. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами.

"Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов, плакатов и т.д.", - отметил он.

По его словам, сейчас важно не расколоть политическими процессами общество.

"Главное, чтобы они дали мне возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого. Это единственная просьба ко всем желающим", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, по информации издания Express, Великобритания поможет Украине провести первые выборы после окончания войны с Россией. Избирательные комиссии двух стран подписали новое соглашение о сотрудничестве - меморандум о взаимопонимании, который должен укрепить украинский избирательный процесс.

Центральная избирательная комиссия Украины подтвердила, что новое соглашение "будет способствовать нашему сотрудничеству и через обмен опытом и внедрение лучших практик поможет укрепить демократические ценности в Украине"

Назвав это "знаковым моментом", комиссия добавила, что речь идет также о противодействии дезинформации, а также о помощи в организации голосования из-за рубежа, поскольку миллионы украинцев по-прежнему находятся в статусе беженцев в других странах.

