Президентские выборы могут быть проведены в условиях военного положения путем внесения поправок в конституцию посредством референдума.

Представители избирательной комиссии Украины пришли к выводу, что Украина не должна проводить выборы в этом году, что ставит Киев на путь конфронтации с Соединенными Штатами. Об этом пишет газета The Times.

По информации издания, члены официальной рабочей группы по выборам должны были представить законопроект парламенту в конце прошлого месяца, но заявили, что им еще предстоит решить ключевые вопросы о том, как обеспечить честные выборы, свободные от российских атак или вмешательства.

Они планируют продолжить обсуждение этого вопроса как минимум до конца мая. Однако группа согласилась с тем, что Украина должна вступить в избирательную кампанию не позднее чем через шесть месяцев после обсуждения, принятия необходимого законодательства и установления режима прекращения огня, что фактически исключает проведение президентских выборов в этом году.

Сергей Дубовик, заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины, заявил:

"Все согласны, включая членов парламента, что активная фаза боевых действий должна прекратиться, должна быть установлена ​​четкая линия разграничения, и только после этого необходим шестимесячный период для организации выборов. Срок уже был перенесен. Совершенно точно, что система будет работать в течение апреля и мая, потому что мы еще не решили все проблемы".

Отмечается, что президентские выборы могут быть проведены в условиях военного положения путем внесения поправок в конституцию посредством референдума. Однако рабочая группа исключила возможность проведения голосования во время боевых действий. Члены группы сослались на риск массовых жертв в случае нападения на избирательный участок. Кроме того, Дубовик заявил, что ограничения свободы слова и передвижения, введенные военным положением, могут помешать избирательной кампании.

Он добавил, что оппозиционные партии не желают соглашаться на цифровое голосование, которое потенциально может быть сфальсифицировано правительством и будет закрыто для международных наблюдательных миссий.

Рабочая группа по выборам

Давление со стороны США побудило администрацию президента Украины сформировать в декабре рабочую группу, в состав которой вошли представители избирательных комиссий, депутаты парламента и представители гражданского общества. Проблема, с которой она сталкивается, "беспрецедентна".

"Группа изучает, как облегчить голосование примерно шести миллионам беженцев за рубежом, примерно трем миллионам украинцев, проживающим под российской оккупацией, и почти миллиону военнослужащих, многие из которых служат на фронте. Выборы также должны соответствовать международным стандартам, чтобы не сорвать планы Украины по вступлению в Европейский союз. Нет прецедента для проведения подобного голосования, тем более в рамках существующих международных стандартов, таких как нормы Совета Европы. Нет примеров, которые мы могли бы использовать в качестве основы", - отметил Дубовик.

Советники администрации Трампа сравнили эту проблему с президентскими выборами 1864 года во время Гражданской войны в США. Дубовик был озадачен их неспособностью понять риски, с которыми столкнулись украинцы, такие как авиаудары, кибератаки или цифровая информационная война. Он сказал:

"Я не буду называть фамилию, но знаете, какой пример они нам привели? Гражданская война в Соединенных Штатах. Они сказали, что во время Гражданской войны мы проводили выборы, так почему вы не можете? Это исходило от администрации Трампа".

По его словам, британские советы, которые оказались более полезными, предложили посмотреть, как голосовали польские граждане в Великобритании на своих выборах. Избиратели должны зарегистрироваться заранее, но могут голосовать в британских школах или общественных центрах, а не только в посольствах или консульствах.

Недавно глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что сейчас говорить о потенциальных президентских выборах в Украине бессмысленно.

По его словам, во время последних переговоров между Украиной и Россией вопрос выборов не поднимался. Основной фокус россияне оставили на требованиях по Донбассу.

