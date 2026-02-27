Буданов высказался о потенциальных выборах в Украине и участии в них

Главная задача для руководителя ОП сейчас – наладить эффективный переговорный процесс, говорит он.

Сейчас говорить о потенциальных президентских выборах в Украине бессмысленно. Такое заявление сделал глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Во время интервью изданию Al-Modon бывшего главу разведки спросили о том, возможно ли проведение выборов президента при условии прекращения огня на 60 дней, и планирует ли он сам баллотироваться на этот пост.

"Моя задача сейчас – наладить эффективный переговорный процесс. Говорить о выборах при нынешних обстоятельствах бессмысленно", – заявил Буданов.

Выборы в Украине

Во время последних переговоров между Украиной и Россией вопрос выборов не поднимался. Основной фокус россияне оставили на требованиях по Донбассу, рассказал глава ОП Кирилл Буданов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану объяснил, что для проведения выборов парламент должен внести изменения в законодательство, ведь проводить голосование во время действия военного положения запрещено. По словам главы государства, Украина теоретически может провести выборы, если удастся установить режим прекращения огня на два месяца.

Отметим, что очередные президентские выборы в Украине должны были состояться весной 2024 года. Однако провести их невозможно, учитывая полномасштабную войну РФ против Украины и военное положение, введенное из-за нее.

