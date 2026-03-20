Трамп выбрал Путина вместо союзников и назвал заявления Зеленского 'пиаром', - журналистка

Трамп продолжает обвинять НАТО из-за отсутствия помощи на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп выразил больше доверия к кремлевскому диктатору Путину, чем к любому из европейских союзников, заявила журналистка канала MS NOW Стефани Руле после 15-минутного разговора с ним. Также она добавила, что с президентом Украины Владимиром Зеленским "очень трудно иметь дело, труднее, чем с Путиным".

Руле в эфире программы Ana Cabrera Reports сообщила, что сначала они разговаривали об Иране, и Трамп утверждал, что США "могут уйти хоть завтра, потому что уничтожили большую часть страны и их власть". В то же время он признал, что режим аятолл не побежден окончательно и "может восстановиться".

При этом, американский президент резко раскритиковал союзников по НАТО, которые "абсолютно ничем не помогли" в контексте войны против Ирана. Но США все равно не нуждается в их помощи.

Что же касается помощи Украины на Ближнем Востоке, то, по словам Трампа, все, что говорит Зеленский - это "делается в политических и пиар-целях". "Они ничего не сделали", - подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп пригрозил взорвать крупнейшее газовое месторождение в мире. Угроза прозвучала на фоне резкого обострения ситуации после ударов Израиля по Южному Парсу.

Трамп заявил, что США "ничего не знали" об израильской атаке, однако подчеркнул: если Иран продолжит удары, ответ будет беспрецедентным.

Он назвал союзников Америки "трусами" за то, что они отказались принять участие в военной операции против Ирана.

