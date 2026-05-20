Си сказал Путину, что 'крайне важно' остановить войну, но не в Украине

Путин и Си собрались строить новый мировой порядок.

В ходе встречи российского диктатора в Китае Владимир Путин и Си Цзиньпин уже успели обсудить важность окончания войны на Ближнем Востоке, но проигнорировали тему российской агрессии против Украины. Об этом пишет Euronews.

"Текущая международная обстановка сложна и нестабильна, односторонняя гегемония набирает обороты", – заявил китайский правитель, приветствуя Путина в Пекине.

В ответ российский диктатор подчеркнул важность отношений России и Китая в "нынешней напряжённой обстановке".

Два диктатора также заверили друг друга, что их страны вместе должны способствовать формированию "более справедливого мирового порядка", и посетовали на "бесконтрольный разгул односторонней гегемонии" в мире.

В ходе встречи Си в частности заявил о необходимости остановить боевые действия на Ближнем Восток. Вместе с тем он выразил убеждение, что сейчас ситуация там уже переходит от войны к миру.

"Мой четырёхпунктный план по поддержанию и укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке направлен на дальнейшее формирование международного консенсуса и содействие снижению напряжённости, деэскалации конфликта и продвижению мирного урегулирования", – заявил Си Цзиньпин.

Как отмечает Euronews, речь идет о мирном плане, который Китай представил еще в апреле. Он в частности предусматривает "мирное сосуществование, уважение национального суверенитета, соблюдение международного права и согласованный подход к развитию и безопасности".

При этом в ходе визита Путина в Китай (который только начался сегодня) тема войны в Украине пока не поднималась вовсе. Никаких заявлений о важности мира в Украине, уважении ее суверенитета и соблюдения международного права два диктатора не делали.

Россия и Китай

Как писал УНИАН, по данным европейских разведок, китайские военные в конце 2025 года тайно подготовили около 200 российских военнослужащих, часть из которых после обучения приняла участие в войне против Украины. Тренировки проходили на территории Китая и преимущественно касались использования беспилотников, радиоэлектронной борьбы, армейской авиации и действий мотопехоты.

Между тем, по данным западных СМИ, в ходе визита Трампа в Китай Си якобы сказал американскому президенту, что Путин скоро пожалеет о вторжении в Украину. В Китае и в США опровергли эту информацию.

