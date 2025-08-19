Глава Офиса президента поделился деталями встречи Зеленского и Трампа.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что разговор президента Украины Владимира Зеленского, других европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом был очень детальным и откровенным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ермак добавил, что как справедливо отметил Зеленский, это была лучшая встреча с Президентом США.

Глава Офиса президента Украины поделился, что глава Белого дома четко заявил, что стремится к скорейшему завершению этой войны и мира на долгие годы.

Также, по словам Ермака, Трамп лично подтвердил, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Он заверил, что над этим наши команды готовы работать уже с завтрашнего дня.

Глава Офиса президента Украины отреагировал и на визит в Вашингтон европейских лидеров.

"Историческое количество лидеров государств Европы под крышей Белого дома - это впервые в истории, и всех объединяет тематика мира для Украины", - отметил Ермак.

По его словам, во время разговора царило полное взаимопонимание.

"Вместе обсудили конкретные шаги для укрепления обороноспособности нашего государства как одного из ключевых элементов будущих гарантий безопасности. Также речь шла о послевоенном восстановлении и перспективах членства Украины в ЕС, укреплении нашей армии, реконструкции Украины", - рассказал Ермак.

Отдельно он отметил вопрос похищенных Россией украинских детей и выразил благодарность за письмо Первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп, адресованное российскому главе.

Ермак добавил, что также обсуждался вопрос возвращения военных и гражданских пленных в рамках движения к миру.

"Украина подчеркнула, что единственным решением здесь является реализация формулы "всех на всех"", - сказал Ермак.

Глава Офиса президента Украины поблагодарил европейских лидеров и американских чиновников за встречу.

Встреча Зеленского и Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы согласовать встречу с президентом Украины. Где и когда эта встреча состоится, он не сообщил. Однако, заявил, что началась подготовка к этому событию.

Также мы писали, что Зеленский приехал на встречу в Белый дом с предложениями сотрудничества с США. Украина предложила купить за счет Европы американское оружие, а США взамен после заключения мирного соглашения с Россией будут предоставлять нашему государству гарантии безопасности. Также Киев предлагает Вашингтону заключить соглашение на 50 миллиардов долларов по производству дронов.

