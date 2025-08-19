Издание отмечает, что Украина отказалась от обмена территориями с Россией, но предложила США детали сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом заключить соглашение на закупку американского оружия на 100 миллиардов долларов за средства Европы. В обмен на это Украина хочет получить гарантии безопасности от США, пишет Financial Times.

Как пишет издание, в документе, где Киев изложил свои предложения для обсуждения с европейскими союзниками накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом, указывается, что "длительный мир должен основываться не на уступках и подарках Путину, а на прочных гарантиях безопасности, которые сделают невозможным будущую агрессию".

Отмечается, что Украина предложила купить за счет Европы американское оружие на 100 миллиардов долларов, а США после заключения мирного соглашения с Россией предоставляет гарантии безопасности. Издание указывает, что в документе не указывается, о каком именно оружии идет речь.

Кроме этого, Киев предлагает Вашингтону заключить соглашение на 50 миллиардов долларов по производству дронов, в котором будут участвовать украинские компании. Однако издание указывает, что непонятно, что из этого будет касаться закупки, а что - инвестиций.

По данным издания, в документе четко указывается, что Украина не согласится подписать соглашение с Россией, где речь идет о территориальных уступках.

В материале указывается, что Киев отклонил предложение российского диктатора Владимира Путина в случае, если Украина выводит свои войска из Донецкой области, Россия готова заморозить линию фронта на Херсонщине и Запорожье.

Издание поделилось, что в документе Киев аргументирует свой отказ от такого обмена территориями с Россией тем, что тогда страна-агрессор сможет создать "плацдарм для дальнейшего и быстрого продвижения российских сил в направлении Днепра". Добавляется, что это решение позволило бы президенту России "достичь целей агрессии другими средствами".

Также указывается, что Киев в документе упоминает и компенсации для Украины от России. Предполагается, что оплату можно осуществить за счет 300 миллиардов долларов российских замороженных активов.

В то же время, Украина предлагает рассмотреть вопрос снятия санкций с России только при условии, если страна-агрессор будет придерживаться будущего мирного соглашения и "будет играть в честную игру".

Первые детали встречи Трампа и Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими политиками, позвонил кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Глава Белого дома сообщил, что начал подготовку к встрече между Путиным и Зеленским, но место еще надо определить. Трамп добавил, что после этой встречи состоится трехсторонняя встреча с его участием, Зеленского и Путина.

Также мы писали, что европейские лидеры на встрече с президентом США Дональдом Трампом отметили гарантии безопасности для Украины. Премьер Кир Стармер заявил, что речь идет о безопасности не только Украины, но и всей Европы и в том числе, Британии. Стармер выразил мнение, что при правильном подходе можно добиться реального прогресса.

