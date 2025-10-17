Трамп и его администрация хотят, чтобы Зеленский присутствовал на предстоящем саммите.

В Белом доме надеются на то, что президент Украины Владимир Зеленский согласится принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште. Об этом сообщила корреспондент CBS News Нэнси Кордес со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Исходя из сказанного Кэролайн Ливитт, все еще существует вероятность, по крайней мере, на это надеется Белый дом, что Зеленский может быть включен в эти переговоры", - сказала она.

Кроме того, Ливитт в разговоре с журналистами заявила, что Трамп сегодня, 17 октября, попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным.

"Президенты Трамп и Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште, и американский лидер поговорит об этой возможности с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме", - рассказала пресс-секретарь Белого дома.

Встреча Зеленского и Трампа - важные новости

Напомним, что уже сегодня, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. Посол Украины в США Ольга Стефанишина поделилась с журналистами, что лидеры обсудят, в частности, просьбу Киева о поставке ракет Tomahawk и другого вооружения, а также усиление украинской противовоздушной обороны.

Кроме того, Стефанишина рассказала, что до встречи Трампа и Зеленского команды США и Украины проведут двусторонние переговоры. Она отметила, что военные группы работают уже две недели, а премьер-министр взаимодействует с финансовыми партнерами для координации усилий.

Также в Bloomberg со ссылкой на источники писали, что накануне встречи Зеленского и Трампа украинская делегация предложила поделиться с США опытом в области технологии и производства дронов в обмен на поставки американского оружия и энергоресурсов. По словам источников, американские и украинские чиновники также обсуждают возможность экспорта сжиженного природного газа из США в Украину.

