Украинские чиновники провели несколько бесед с американскими коллегами и представителями компаний из США.

Украина проявляет креативность, чтобы получить помощь от США. Более того, президент Украины Владимир Зеленский может воспользоваться разочарованием президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина после того, как переговоры не принесла никаких значимых результатов, пишет Bloomberg.

Что Украина предлагает США

Отмечается, что после урегулирования войны между Израилем и ХАМАС Трамп может сосредоточить все свое внимание на давлении на Россию. Уже 17 октября Зеленский встретится с президентом США в Белом доме, чтобы обсудить вопросы противовоздушной обороны, оружия дальнего действия и энергетической помощи.

Источники рассказали журналистам, что накануне визита Зеленского в Вашингтон Украина предложила поделиться с США опытом в области технологии и производства дронов в обмен на поставки американского оружия и энергоресурсов. Это включает в себя продвинутые переговоры по сделке, в рамках которой украинские беспилотники, произведенные в США или Европе, будут экспортированы обратно для использования американскими вооруженными силами.

Видео дня

"Мы начали переговоры по уникальному соглашению об обмене технологиями, которое даст США доступ к передовым технологиям Украины в области беспилотных летательных аппаратов. Это партнерство является не только стратегическим преимуществом для Украины, но и реальным вкладом в безопасность США и их союзников во всем мире", - заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Источники в разговоре с журналистами отметили, что американские и украинские чиновники также обсуждают возможность экспорта сжиженного природного газа из США в Украину. По их словам, Зеленский во время встречи с Трампом повторит эту просьбу и в обмен может предложить возможность для американских нефтяных компаний использовать трубопроводную инфраструктуру Украины для экспорта в Словакию и Венгрию.

Кроме того, собеседники агентства поделились, что украинские чиновники также предложили компаниям из США дешевое хранение сжиженного природного газа в огромных подземных хранилищах Украины, чтобы помочь увеличить экспорт американских энергоресурсов в Европу.

Кто будет оплачивать военную помощь со стороны США

В агентстве подчеркнули, что сейчас одним из ключевых вопросов остается то, кто будет оплачивать дополнительную военную поддержку со стороны США. Вашингтон ясно дал понять европейским союзникам, что именно они будут оплачивать эти расходы.

Украинский чиновник, который пожелал остаться анонимным, рассказал журналистам, что семь стран намерены участвовать в финансировании следующих партий оружия для Украины по программе PURL. По его словам, две партии уже доставлены, а еще две - находятся в стадии подготовки.

Кроме того, украинский чиновник заявил, что Украина может ослабить военный контроль над экспортом военного оборудования, что может стимулировать поставки украинских морских дронов. Он добавил, что четыре незападные страны выразили заинтересованность в том, чтобы стать потенциальными покупателями этого оружия.

Трамп планирует создать "фонд победы" для Украины - что известно

Ранее The Telegraph писало, что президент США Дональд Трамп работает над созданием "фонда победы Украины". Он будет финансироваться за счет новых пошлин в отношении Китая.

Отмечается, что Трамп поручил министру финансов Скотту Бессанту обсудить этот план с европейскими коллегами перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 17 октября. В издании подчеркнули, что президент США все сильнее теряет терпение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Вас также могут заинтересовать новости: