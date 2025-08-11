Зеленский ищет себе место за столом переговоров с Трампом и Путиным, - Reuters

Западные аналитики опасаются, что саммит на Аляске может стать катастрофой для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский получил дипломатическую поддержку от Европейского Союза и НАТО накануне запланированного на 15 августа саммита между лидерами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным на Аляске. В Киеве опасаются, что встреча может состояться без участия Украины, а ее результаты потенциально будут угрожать национальным интересам, пишет Reuters.

Хотя представитель Белого дома заявил, что Трамп не исключает участия Зеленского, пока готовится только двусторонний формат переговоров. Накануне российские авиаудары по Запорожской области ранили по меньшей мере 12 человек, что, по словам Зеленского, подтверждает необходимость новых санкций против РФ.

Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Еврокомиссии подчеркнули, что любое мирное урегулирование должно учитывать интересы безопасности Украины и Европы. Глава внешней политики ЕС Кая Каллас подчеркнула, что любое соглашение США и России должно включать Киев и ЕС.

Видео дня

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что саммит станет "испытанием" для Путина и подчеркнул, что Украина имеет право самостоятельно определять свое геополитическое будущее. При этом он отверг возможность юридического признания российского контроля над оккупированными украинскими территориями.

На фоне напряженности звучат резкие заявления из Москвы - Дмитрий Медведев и Мария Захарова в воскресенье выступили с оскорбительными комментариями в адрес Европы и Украины, а прокремлевские комментаторы прогнозируют попытки закрепить контроль России над дополнительными территориями.

Западные эксперты предостерегают: возможное договоренное решение между Трампом и Путиным без Украины может стать катастрофой для Киева и его союзников.

"То, что мы увидим с Аляски, почти наверняка станет катастрофой для Украины и Европы", - предупредил профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса Филлипс П. О'Брайен.

Украинский аналитик Владимир Фесенко подчеркнул: "Общая позиция с европейцами - это наш главный ресурс".

Саммит на Аляске - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 15 августа на Аляске запланирована встреча президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина. Это будет их первый официальный саммит после возвращения Трампа в Белый дом. Переговоры объявлены как двусторонние, без участия Украины или ЕС, что вызвало беспокойство в Киеве и европейских столицах.

Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение по войне в Украине может включать "определенный обмен территориями на благо обеих сторон". Кремль настаивает, что условия для личной встречи Путина с Зеленским "еще далеки от выполнения".

Вас также могут заинтересовать новости: