Встреча российского правителя Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске принесет мир. Об этом заявил спецпредставитель Путина по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
"Неоконсерваторы и другие разжигатели войн не будут улыбаться 15 августа 2025 года. Диалог Путина и Трампа принесет надежду, мир и глобальную безопасность", - написал он в социальной сети X.
Также Дмитриев опубликовал твит, намекая на символизм встречи именно на Аляске. Он заявил, что эта территория исторически связывает Россию и США. В частности, спецпредставитель Путина опубликовал карту 1860 года, на которой Аляска названа "Русской Америкой".
Также он показал ордер Казначейства США 1867 года - 7,2 миллиона долларов на покупку Аляски и расписку, подписанную российским посланником Эдуардом де Штеклем.
На этом Дмитриев не остановился - чтобы окончательно убедить в исторической связи Аляски с Россией, он опубликовал фото русских церквей в штате.
Саммит на Аляске
15 августа 2025 года на Аляске запланирована встреча президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина. Это первый их официальный саммит после возвращения Трампа в Белый дом. Формат переговоров - двусторонний, без участия Украины и ЕС, что вызывает беспокойство среди союзников Киева. Саммит состоится на фоне эскалации войны в Украине и слухов о возможных территориальных компромиссах.
Между тем западные СМИ пишут, что в Киеве опасаются, что встреча может состояться без участия Украины, а ее результаты потенциально будут угрожать национальным интересам.