В России подчеркивают символизм встречи обоих лидеров именно на Аляске.

Встреча российского правителя Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске принесет мир. Об этом заявил спецпредставитель Путина по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

"Неоконсерваторы и другие разжигатели войн не будут улыбаться 15 августа 2025 года. Диалог Путина и Трампа принесет надежду, мир и глобальную безопасность", - написал он в социальной сети X.

Также Дмитриев опубликовал твит, намекая на символизм встречи именно на Аляске. Он заявил, что эта территория исторически связывает Россию и США. В частности, спецпредставитель Путина опубликовал карту 1860 года, на которой Аляска названа "Русской Америкой".

Видео дня

Также он показал ордер Казначейства США 1867 года - 7,2 миллиона долларов на покупку Аляски и расписку, подписанную российским посланником Эдуардом де Штеклем.

На этом Дмитриев не остановился - чтобы окончательно убедить в исторической связи Аляски с Россией, он опубликовал фото русских церквей в штате.

Саммит на Аляске