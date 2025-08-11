Топ-пропагандистка Кремля сомневается, что Путин и Трамп встретятся

Симоньян отметила, что не будет прогнозировать итоги этого саммита, поскольку не верит на 100%, что он состоится.

Одна из главных пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян неожиданно усомнилась в том, что саммит президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным вообще состоится.

Во время встречи со студентами она ответила на вопрос, имеет ли какие-то прогнозы относительно саммита лидеров. Фрагмент диалога она опубликовала в Telegram.

"Я не берусь прогнозировать, чем завершится эта встреча. И не берусь прогнозировать, состоится ли она вообще. Мы не можем гадать с уверенностью даже 50%, состоится ли эта встреча, не говоря уже о том, чем она завершится", - сказала Симоньян.

Саммит на Аляске