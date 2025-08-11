Одна из главных пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян неожиданно усомнилась в том, что саммит президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным вообще состоится.
Во время встречи со студентами она ответила на вопрос, имеет ли какие-то прогнозы относительно саммита лидеров. Фрагмент диалога она опубликовала в Telegram.
"Я не берусь прогнозировать, чем завершится эта встреча. И не берусь прогнозировать, состоится ли она вообще. Мы не можем гадать с уверенностью даже 50%, состоится ли эта встреча, не говоря уже о том, чем она завершится", - сказала Симоньян.
Саммит на Аляске
15 августа 2025 года на Аляске должен состояться двусторонний саммит президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина. Встреча пройдет без участия Украины и представителей ЕС, что уже вызвало опасения о возможных договоренностях за спиной Киева. Переговоры будут проходить на фоне активных боевых действий и обострения отношений между Москвой и Западом.
В то же время в РФ убеждены, что встреча российского правителя Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске принесет мир.
"Неоконсерваторы и другие разжигатели войн не будут улыбаться 15 августа 2025 года. Диалог Путина и Трампа принесет надежду, мир и глобальную безопасность", - заявил спецпредставитель Путина по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.