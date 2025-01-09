Как и сама Симоньян, ее муж является известным в РФ пропагандистом.

Муж российской топ-пропагандистки Маргариты Симоньян – Тигран Кеосанян пережил клиническую смерть и находится в коме. Об этом сообщила сама руководитель RT.

"До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме", – написала она в телеграм-канале.

По словам пропагандистки, у ее мужа, который тоже работает на роспропаганду, "давным-давно очень больное сердце".

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"Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети. Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно", – добавила она.

Симоньян, которая поддерживает российскую агрессию против Украины, в результате которой погибли тысячи мирных жителей, в том числе сотни детей, призвала людей молиться за своего мужа.

Кто такой Тигран Кеосанян

Тигран Кеосаян – российский и армянский актер кино и телевидения. Он работает на телевидении, распространяя российскую пропаганду. Кеосанян известен сексистскими и украинофобными заявлениями.

Кроме того, муж Симоньян находится под западными санкциями. А с 2022 года Армения объявила его персоной нон грата за пропагандистские высказывания.

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