Президент Украины не исключает возможность двусторонней встречи с российским диктатором.

Российский диктатор Владимир Путин, встретившись с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, добился того, чего хотел. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью на канале ABC News.

"Жаль, что Украины там не было, потому что я думаю, что президент Трамп дал Путину то, чего он хотел... Знаете, он очень хотел встретиться с президентом Трампом, с президентом Соединенных Штатов... И я думаю, что Путин это получил. И это жаль", - сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что кремлевскому правителю важно было всем показать кадры, на которых он встречается с президентом США.

Видео дня

"Путин не хочет встречаться со мной, но он очень хочет встретиться с президентом Соединенных Штатов, чтобы показать всем видео и изображения, что он там", - подчеркнул Зеленский.

Также в интервью речь шла о вероятной встрече Зеленского и Путина. Президент Украины выразил уверенность, что Путин делает все, чтобы отложить эту встречу.

В то же время Зеленский отметил, что возможность двусторонней встречи с президентом страны-агрессора не исключает, но, сказал, она должна состояться не на территории России.

Относительно гарантий безопасности, которые Украина хочет получить от американских и европейских союзников в случае окончания войны, глава украинского государства заявил, что они могут базироваться только на украинской армии.

"Я думаю, что президент [Трамп] хочет завершить эту войну. Но если мы говорим о справедливом и длительном мире, важно завершить ее и не иметь возможности... снова иметь агрессию через шесть месяцев, через год, через два года. Важно не только остановить войну. Да, это очень важно, но и важно иметь длительный мир, иметь безопасность", - сказал он.

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп и Путин провели переговоры на Аляске 15 августа. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что "Путин явно выиграл", комментируя эту встречу. По его словам, Путин "приложил немало усилий для восстановления отношений, что было его главной целью".

Sky news отмечало, что Путин вел себя на Аляске так, будто он хозяин. Среди странных моментов издание отметило то, что это, вероятно, был "первый и единственный случай, когда на пресс-конференции Трамп не ответил ни на один вопрос прессы, и, вероятно, потому, что Путин поставил такое условие.

Также FT писало, что саммит на Аляске закончился полным провалом, ведь Трампу не удалось добиться от Путина никаких обязательств по прекращению войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: