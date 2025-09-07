По мнению министра, вторичные санкции и тарифы для стран, которые покупают у РФ нефть, приведут российскую экономику к "полному коллапсу".

Соединенные Штаты Америки готовы усилить давление на Россию, но нужно, чтобы это сделали и европейские партнеры, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC. Об этом сообщил репортер по экономической политике в The New York Times Алан Рапопорт в соцсети Х.

"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры следовали нам", - цитирует Бессента Рапопорт.

Как отметил репортер, по мнению Бессента, дальнейшие вторичные санкции и тарифы для стран, которые покупают российскую нефть, приведут российскую экономику к "полному коллапсу".

Также министр считает, что такие шаги США и Европы заставят российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Ранее УНИАН сообщал, что США и Евросоюз обсудят новые санкции против России. По информации Associated Press, Бессент 5 сентября разговаривал на эту тему с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а 8 сентября группа европейских чиновников в Вашингтоне проведет переговоры на эту тему с американскими чиновниками.

Politico писало, что именно США способны "закрутить гайки" и ввести жесткие санкции против России. По мнению издания, самыми болезненными для Москвы могли бы стать вторичные ограничения - против компаний или стран, которые ведут бизнес с Россией. И как раз Соединенные Штаты могут реально ввести такие меры и заставить их работать.

Тем временем стало известно, что Венгрия и Словакия просят ЕС снять санкции с шести олигархов РФ в обмен на продление других санкций против России. В частности, Словакия хочет освободить от санкций Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а Венгрия добивается исключения из списка подсанкционных лиц Дмитрия Мазепина, Петра Авена, Мусы Бажаева и Альберта Авдоляна.

