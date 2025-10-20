Премьер-министр Польши отметил, что всем стоит давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что никто не должен давить на президента Украины Владимира Зеленского относительно территорий. Об этом он написал в соцсети Х.

В то же время, премьер-министр Польши отметил, что следует давить на Россию, чтобы заставить ее прекратить свою военную агрессию против Украины.

"Никто из нас не должен давить на Зеленского в вопросе территориальных уступок. Мы все должны давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию", - написал Туск.

Премьер Польши также добавил, что территориальные уступки никогда не были путем к справедливому и прочному миру.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия России, по его мнению, сейчас находится в слабой позиции. Зеленский отметил, что Путин не побеждает, а Украина не проигрывает в войне. Президент Украины добавил, что с начала полномасштабной войны РФ смогла оккупировать 1% нашей территории, но потеряла 1 миллион 300 тысяч солдат. По мнению Зеленского, именно потому, что Путин не побеждает на поле боя, он усиливает воздушные удары. Зеленский считает, что Трамп должен давить на российского диктатора сильнее, чем это было с группировкой ХАМАС для окончания войны на Ближнем Востоке.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "Томагавки" - это очень чувствительная тема для россиян. Они боятся, что США могут поставить их в Украину. Зеленский добавил, что Украина понимает, как может использовать это оружие. По мнению президента Украины, "Томагавки" могут давить на Россию и подталкивать Путина к переговорам.

