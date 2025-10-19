Президент Украины убежден, что Путин действительно испугался "Томагавков".

Кремль испугался перспективы того, что США передадут Украине крылатые ракеты "Томагавк". Об этом в интервью NBC News заявил президент Владимир Зеленский.

"Я знаю, что "Томагавки" - это очень чувствительная тема для россиян. Они боятся, что Соединенные Штаты могут поставить в Украину... Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты поставят нам "Томагавки", - сказал Зеленский.

На вопрос журналистки, разочарован ли он тем, что Трамп так и не согласился передать эти ракеты, президент Украины подчеркнул, что он конечно хотел бы получить это оружие.

"Мы понимаем, как мы можем их использовать. И, по моему мнению, это может давить на Россию и подталкивать Путина к переговорам", - ответил Зеленский.

"Томагавки" для Украины

Как писал УНИАН, западные обозреватели убеждены, что инициированный Москвой телефонный разговор Путина и Трампа на этой неделе, а также согласие Кремля на новые переговоры в Будапеште, был рекацией именно на угрозу передачи "Томагавков" Украине.

Тот факт, что после этого телефонного разговора Трамп действительно не дал согласия на передачу ракет Украине, обозреватели расценивают как дипломатическую победу Путина. Кремль смог сорвать усиление Украины в обмен на еще один раунд пустой болтовни и выиграл для своей армии еще несколько недель на фронте.

