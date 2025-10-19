По словам президента Украины, Трамп должен сильнее давить на российского диктатора.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ сейчас не побеждает в войне против Украины, а также платит высокую цену за небольшие продвижения. Об этом он сказал в интервью NBC News.

"Мы не проигрываем эту войну, и Путин не побеждает. Я думаю, что его армия сейчас в слабой позиции. Потому что с начала войны они смогли оккупировать 1% нашей территории, но потеряли 1 миллион 300 тысяч солдат. Я считаю, это высокая цена за эту землю... Он (Путин - ред.) не побеждает на поле боя, поэтому он усиливает воздушные удары", - отметил глава государства.

В то же время журналистка показала Зеленскому график обстрелов РФ по Украине в течение полномасштабного вторжения и отметила, что с января 2025 года, когда Дональд Трамп во второй раз стал президентом США, российские атаки существенно усилились, на что украинский лидер ответил:

"Это не о президенте Трампе. Они повысили свои возможности. Потому что они вложили больше денег в собственное производство, потому что Северная Корея начала им помогать, потому что станки начали поступать из Китая, потому что иранцы дали лицензии на свои дроны. Много разных причин, почему он (Путин - ред.) усилил [удары]. Но все это говорит, что он не хочет останавливать эту войну".

Зеленский считает, что Трамп должен давить на российского диктатора сильнее, чем это было с группировкой ХАМАС для окончания войны на Ближнем Востоке.

"Да, и даже больше, потому что Путин - это нечто похожее, но сильнее, чем ХАМАС. Это большая война, это вторая армия мира, поэтому нужно больше давления", - подчеркнул глава государства.

Ранее DeepState сообщил, что армия РФ продвинулась на Запорожье и Днепропетровщине. Российские оккупанты имеют продвижение на Новопавловском направлении вблизи населенного пункта Филиал Днепропетровской области.

Кроме того, противник имеет успех на Гуляйпольском направлении, а именно возле населенных пунктов Малиновка и Охотничье Запорожской области.

В то же время в ВСУ рассказали об отчаянной тактике врага на фронте. По словам командира роты беспилотных авиационных комплексов "Барни" 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степана Барны, ключевая задача вражеского пехотинца - "сдетонироваться ТМку (противотанковая мина), и потом уже как Бог даст".

"Обычно во многих обстоятельствах это происходит в одну сторону. Вы можете представить такую ситуацию, когда пехотинец оккупанта без броника, без каски, только с ТМкой в руках движется в шлепанцах и, например, пытается заминировать позицию украинских защитников", - отметил военный.

