На следующих переговорах с Россией мы услышим много чего нового, - Буданов

Буданов отметил, что Украина должна делать все для того, чтобы укрепить победную позицию.

Удары по российским нефтяным терминалам влияют на ход мирных переговоров. Украина на следующих переговорах, вероятно, услышит "много нового" от россиян. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов во время Конгресса местных и региональных властей, пишет "Укринформ".

"Они (удары по нефтяным терминалам РФ - УНИАН) точно влияют. Это и так очевидно", - сказал глава ОП.

По словам Буданова, изменение позиции России под влиянием этих ударов является дискуссионным вопросом.

"На следующих переговорах с ними, я думаю, мы услышим много чего нового. В любом случае это значительно усиливает нашу позицию и не делает ее, как говорится, слабой. Мы должны делать все для того, чтобы укрепить нашу победную позицию. И любые средства для достижения этой цели оправданы и правильны", - подчеркнул Буданов.

Переговоры Украины с Россией пока отложены

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры с Россией на сегодня отложены. Однако он также подчеркнул, что процесс возобновится.

Зеленский сказал, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, но не в Москве и не в Киеве. Он добавил, что местом проведения такой встречи могут быть США, а также страны Ближнего Востока или Европы.

