В Кремле прокомментировали паузу в переговорах о прекращении войны в Украине

По словам Пескова, Соединённым Штатам сейчас не до переговоров.

На сегодняшний день переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией о прекращении войны находятся на паузе, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его заявление журналистам 6 апреля приводят российские СМИ.

По словам пресс-секретаря, причина паузы – невозможность собраться в трехстороннем формате из-за занятости Соединенных Штатов другими делами.

"Что касается переговорного процесса – да, он пока на паузе. У американцев много других дел, понятно каких. Сейчас в трехстороннем формате трудно собраться", – сказал он.

Видео дня

Переговоры о прекращении войны: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, спецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф готовятся к визиту в Украину уже в этом месяце, заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов. Это будет их первый визит в нашу страну. Сенатор-республиканец Линдси Грэм также может войти в состав группы. После этого они могут отправиться в Москву.

Также мы писали, что, по словам помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова, США сделали России "интересное предложение" по Украине, однако пока эти предложения не реализуются.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не считает, что мирные переговоры зашли в тупик. Он подчеркнул, что "нужно организовывать трехстороннюю встречу между Украиной, США и Россией, идти дальше по дипломатическому пути и делать, по крайней мере, все для этого".

