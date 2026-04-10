'Нечестная игра и большая ошибка': Зеленский высказался об отказе Украины от ядерного оружия

Президент Украины считает, что ядерные державы должны были предоставить Украине "зонтик безопасности".

Отказ Украины от ядерного оружия был большой ошибкой. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для подкаста The Rest Is Politics, сообщается в его Telegram-канале.

Он отметил, что когда Украина согласилась отказаться от ядерного оружия, цена, которую должна была заплатить другая сторона, должна была быть справедливой.

"Я считаю, что членство в НАТО – это самое меньшее, что лидеры Украины должны были получить в обмен на ядерный арсенал. Что мы получили? Ничего. Это была нечестная игра и большая ошибка", – подчеркнул Зеленский.

При этом Зеленский подчеркнул, что это не только украинская ошибка, но и других подписантов Будапештского меморандума. Он добавил, что ядерные державы, если просили отказаться от ядерного оружия, то должны были предоставить зонтик безопасности, возможно, ядерный.

"В конце концов, все это было обманом. Значительная часть нашего ядерного оружия была передана России. Например, стратегические самолеты, которые Россия сейчас использует против нас в этой войне", – сказал президент Украины.

Ядерное оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Le Monde, что западные гарантии Украине должны включать передачу ей ядерного оружия.

По его словам, все говорят, что Украина не выиграет в этой войне, потому что РФ – ядерная держава. Он добавил, что в таком случае нужно, чтобы с нами говорили о предоставлении Украине возможности вступления в НАТО и ядерного оружия. При этом отметил, что пока никто этот вопрос не поднимал.

