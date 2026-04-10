Сколько военных может потерять Путин в боях за оставшуюся часть Донбасса: ответ Зеленского

Речь идет об огромной цене даже для инициатора войны Путина.

Российской Федерации для полной оккупации украинского Донбасса придется пожертвовать от 300 тысяч до 1 миллиона человек. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время интервью для подкаста The Rest Is Politics.

"Я считаю, что Путин понимает: он не может полностью оккупировать Украину. Просто иногда он делится с нашими партнерами сообщениями, которые не соответствуют его истинным мыслям", – отметил Зеленский.

В частности, у российского диктатора огромные потери и нет достаточно хорошо подготовленных людей на поле боя.

Видео дня

"Он пытается найти выход из ситуации, который выглядел бы как победа", – отметил Зеленский.

По мнению президента Украины, именно поэтому Путин пытается вытеснить украинских защитников из Донбасса дипломатическим путем – через диалог с Соединенными Штатами.

"Потому что для полной оккупации Донбасса ему пришлось бы пожертвовать от 300 тысяч до 1 миллиона человек – в зависимости от того, на сколько лет они планировали бы эту операцию. Это огромная цена даже для Путина", – подчеркнул Зеленский.

Украина не собирается выводить Силы обороны из Донецкой области

"Россияне знают: если мы выведем войска из Донбасса, это разделит нашу нацию. Многие люди будут выступать против этого. Если единство Украины будет подорвано, Путин придумает новый "блицкриг", чтобы оккупировать Украину очень быстро", – убежден Зеленский.

По мнению президента Украины, даже если этого не произойдет, Путин воспользуется дальнейшей паузой, чтобы набрать больше людей, подготовить их, нарастить военно-промышленную базу и добиться снятия санкций.

"Поэтому прекращение огня в формате "стоим там, где стоим" – это не только наше желание, это также в интересах наших партнеров", – сообщил Зеленский.

"Донбасс не является целью Путина"

Как рассказал Зеленский, он сообщил американским партнерам, что для того, чтобы в США поняли, хочет ли Путин мира, нужно найти ответы на ряд вопросов.

"Во-первых, попробуйте организовать встречу на уровне лидеров, чтобы обсудить территории", – подчеркнул Зеленский.

Однако, как подчеркнул Зеленский, Путин отказался от этого.

"Во-вторых, если он не хочет продолжать агрессию после прекращения огня, предложите разместить американских и европейских военных вдоль линии соприкосновения. Ответ Путина был: "Нет, никаких иностранных военных". Почему? Это может означать только то, что он хочет двигаться дальше", – убежден Зеленский.

Как считает президент Украины, нельзя верить, что Путину нужен только Донбасс.

"В-третьих, у него есть примерно 17 миллионов квадратных километров территории. Однако он говорит американцам: "Смотрите, в чем проблема? Речь идет лишь о 6 тысячах квадратных километров". Можете ли вы представить, что кто-то, у кого есть миллионы квадратных километров, 70% из которых являются слаборазвитыми и не имеют надлежащей инфраструктуры, просит еще? Действительно ли мы верим, что все, что ему нужно, – это дополнительные 5800 квадратных километров? Нет, это не его цель. Донбасс – стратегическое место в Украине", – отметил Зеленский.

По словам главы государства, когда Путин получит украинские промышленные города и укрепления в этом регионе, дальше останутся только открытые поля и прямые дороги к украинским областным центрам.

"Я имею в виду, что мы понимаем, почему он хочет Донбасс", – констатирует Зеленский.

Донбасс в центре внимания – последние новости

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Зеленский сообщил об очередных сроках, которые установили для себя российские захватчики в отношении оккупации крупных городов в Донецкой области. В частности, Покровск, Константиновку и Дружковку российские захватчики хотят захватить до конца апреля. Впрочем, по словам Зеленского, у российских оккупантов нет достаточных сил для реализации таких планов в столь короткие сроки.

