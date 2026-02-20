В Венгрии назвали условие разблокирования кредита в €90 миллиардов для Украины

Транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" через украинскую территорию остановлен с конца января 2026 года из-за обстрелов РФ.

Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что украинское правительство "в сговоре с Брюсселем и венгерской оппозицией" якобы шантажирует Венгрию, блокируя нефтепровод "Дружба". Об этом пишет Telex.hu.

Он утверждает, что это делается для того, чтобы вызвать перебои в поставках нефти и повысить цену на бензин перед выборами, но "мы не поддадимся этому шантажу, мы не поддержим войну Украины".

По словам Сийярто, Украина якобы нарушила соглашение об ассоциации с Европейским союзом, поэтому Венгрия блокирует кредит в размере 90 миллиардов евро.

"Пока Украина блокирует работу нефтепровода "Дружба", пока Украина не возобновит поставки нефти в Венгрию, Украина не сможет получить доступ к военному кредиту в размере 90 миллиардов евро. Пока поставки нефти из Украины в Венгрию не возобновятся, Венгрия будет блокировать военный кредит Украине в размере 90 миллиардов евро", - несколько раз повторил министр.

Прекращение транзита нефти по "Дружбе"

Несколько дней назад Венгрия решила не поставлять дизельное топливо в Украину до тех пор, пока украинцы не возобновят транспортировку сырой нефти по нефтепроводу "Дружба".

Вскоре после этого аналогичное заявление сделало и словацкое правительство, хотя словацкая компания Slovnaft также находится под контролем Министерства нефти. С 27 января, когда Россия перекрыла трубопровод, в Венгрию и Словакию по нефтепроводу не поступает сырая нефть, и с тех пор транспортировка не возобновилась.

