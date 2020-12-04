Также предусмотрено рассмотрение в сессионном зале ряда законопроектов по социальной поддержке предпринимателей в период карантина.

В Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству заслушают информацию о мерах по предотвращению распространения в Украине коронавирусной болезни COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня предусмотрено рассмотрение ряда законопроектов по социальной поддержке предпринимателей в период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, связанных с COVID-19.

Также запланировано рассмотрение законопроекта об обеспечении независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а также проекта закона об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров.

Кроме того, парламентарии намерены рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Также планируется рассмотреть в первом чтении три законопроекта, касающиеся деятельности третейских судов.

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Автор: Надя Пришляк