Ермак отметил, что за последние месяцы в ОП было достаточно совещаний с участием представителей всех силовых и контролирующих органов, на которых Уманский мог задать любые вопросы и передать любые аналитические материалы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак лично встретился со своим бывшим советником Игорем Уманским и сказал ему, что у команды президента нулевая толерантность к коррупции.

Читайте такжеСоветник Ермака Уманский подал в отставкуОб этом Ермак сообщил в Facebook.

«Сегодня я встретился со своим бывшим советником Игорем Уманским. Сказал ему следующее. У нас нулевая толерантность к коррупции - это неоднократно повторял президент Владимир Зеленский, и это базовая ценность внутренней культуры нашей команды», - заявил он.

«Я повторил то, что сказал ему по телефону раньше - считаю неправильным принимать заявление об отставке не от него лично, а прочитать об этом в интернете. Я уважаю работу и профессиональный путь Игоря Уманского. Если бы я не возлагал на его опыт и аналитические способности большие надежды в контексте преодоления коррупции в Украине, то не пригласил бы присоединиться к команде Офиса в качестве моего советника», - добавил Ермак.

Он отметил, что за последние месяцы в Офисе президента было достаточно совещаний с участием представителей всех силовых и контролирующих органов, на которых Уманский мог задать любые вопросы и передать любые аналитические материалы. Он имел абсолютную свободу и все возможности для этого.

Ермак заявил, что для Уманского были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию до руководства государства, правительства и правоохранительной системы. «И если этого не удалось сделать, то точно не из-за нас. Желаю Игорю удачи с его новыми проектами, надеюсь, что он возьмет вектор на конструктивность, и мы все вместе будем работать над тем, чтобы преодолеть коррупцию в Украине», - резюмировал он.

Отставка Уманского

12 ноября Игорь Уманский написал заявление об увольнении с должности внештатного советника руководителя Офиса президента.

18 ноября Уманский заявил, что подал в отставку с должности советника руководителя Офиса президента в связи с нерешенностью ситуации в Налоговой и Таможенной службах.

Ранее Уманский занимал должность министра финансов.

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Автор: Константин Гончаров