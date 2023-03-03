Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что, учитывая нынешние обстоятельства в вопросе деоккупации Крыма, Украина уже не может руководствоваться стратегией, поддержанной властью в 2021 году. В связи с этим стратегию освобождения временно оккупированного Крыма будет изменена.
"24 марта 2021 года вышел указ президента Украины Владимира Зеленского №17 о Стратегии деоккупации Автономной Республики Крым и Севастополя. Там, где мы впервые, начиная с 2014 года, отработали все моменты. И первоначальное предложение было решать этот вопрос политико-дипломатическим путем", – объяснил Данилов в эфире национального телемарафона.
Однако, по словам секретаря СНБО, из-за обстоятельств, которые происходят сегодня на территории Украины, "мы должны обязательно рассмотреть эту стратегию, внести в нее соответствующие изменения, проголосовать на заседании СНБО за эти изменения и после этого президент должен либо издать новый указ, либо внести изменения в ту стратегию, которая принималась".
В то же время он подчеркнул, что в его словах нет ничего конспирологического. Кроме того, руководство государства работает с соответствующими документами, чтобы они соответствовали интересам Украины.
Освобождение Крыма
Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, который неоднократно выступал с заявлениями и прогнозами по освобождению оккупированного Россией Крыма, недавно представил свой план деоккупации украинского полуострова. По его словам, на первом этапе этой операции украинские защитники могли бы ударить по военной инфраструктуре врага в Крыму.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечает, что возвращение Крыма не будет легким, поскольку оккупанты так просто его не покинут. В то же время она не думает, что освобождение полуострова будет сопровождаться тяжелыми боями.
В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украину не волнует позиция России по деоккупации Крыма. Он добавил, что "у нас огромный долг перед крымскими татарами".