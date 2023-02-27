Политик пообещал, что Украина больше не позволит агрессору издеваться над крымско-татарским народом, который агрессор сначала "выдавил" из Крыма, а теперь разрушает его жизнь в Херсонской области.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинским властям "плевать" на мнение России по поводу планов Украины деоккупировать Крым.

Политик в эфире украинского общенационального телемарафона заявил, что сейчас вопрос об освобождении временно оккупированного полуострова уже не поднимается в качестве отдельного кейса переговоров - теперь это цельная история об освобождении Украины.

"До середины войны выделяли отдельным пакетом Крым, сейчас этот вопрос уже идет в едином пакете, как территория, которую необходимо освободить", - уточнил Подоляк.

По словам чиновника, в вопросе Крыма важно, чтобы партнеры Украины правильно ставили акценты.

"Крым - посмотрели, похихикали, приняли крутые резолюции с лозунгами: "мы никогда не признаем". А дальше что? А дальше Россия начала собирать дополнительный ресурс, чтобы пойти дальше", - отметил он.

Подоляка заявил, что сейчас украинским властям уже "плевать", что думает Россия на фоне трагической судьбы крымско-татарского народа, который стал заложником военной агрессии россиян.

"Сейчас приходят наследники этих нелюдей и просто выдавливают их из Крыма, из Херсонской области, снова ломая дома, повторяя ситуацию, которая длится уже 8 лет. Вы представляете, какую трагедию переживает народ крымских татар. Это просто феноменально", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП считает, что Украина уже дважды задолжала крымско-татарскому народу, позволив России над ним "издеваться".

"Да нам плевать, на что согласится или не согласится Россия. У нас долг огромный перед крымскими татарами. Дважды уже. Мы должны вернуть им их дома. Не только освободить всю территорию - это обязательно, но и дома вернуть. Потому что так нельзя, просто позволить России многократно издеваться над целым народом", - сказал он.

Россия ведет политику "уничтожения" крымских татар

Отметим, что в рамках оккупации полуострова Крым в 2014 году российского руководство отметилось последовательной политикой уничтожения крымско-татарского народа и его культуры.

В 2019 году журналисты Foreign Policy провели масштабное расследование о притеснении крымских татар со стороны властей РФ на полуострове. Там констатировали, что спустя пять лет с момента незаконной оккупации Крыма РФ жизнь 250 тысяч крымских татар развалилась.

Москва делает все, чтобы вытравить эту часть мусульманского меньшинства с полуострова: крымским татарам отказывают в трудоустройстве, в Крыму запретили крымскотатарский язык, их газеты и образ жизни также оказались под запретом.

В 2022 году постоянный представитель президента Украины в Крыму также предупредила, что из-за россиян генофонд крымских татар может быть полностью уничтожен. Она заявила, что власти РФ умудрились всего за несколько дней раздать представителям крымско-татарского народа более 1,5 тысячи повесток на войну с Украиной.

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