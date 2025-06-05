Примечательно, что вражеская техника не фиксируется – только багги.

Российские оккупационные войска начали наступление на Малиновку Запорожской области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Сегодня утром штурмовые группы противника начали активные наступательные действия на участке, который долгое время был одним из самых спокойных на фронте. [Россияне] многочисленными группами до 7 рыл проводят наступательные действия с целью занять Малиновку, но за первые сутки враг вклинился в серую зону и просочился в лесополосы восточнее села. Некоторые [оккупанты] двигались прямо посреди поля в надежде застать Силы обороны врасплох", – говорится в сообщении.

Как отмечают авторы, бойцы Сил обороны обратили внимание на то, что вражеская техника почти не фиксируется – только багги.

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"Учитывая специфику участка, идут и стрелковые бои, поскольку нет большого насыщения дронами. По врагу работает артиллерия и дроны. Ожидается, что завтра штурмовые действия продолжатся", – резюмировали в DeepState.

Война в Украине: это стоит знать

5 июня Россия нанесла удар по зданию Херсонской областной государственной администрации. Разрушений россиянам, очевидно, показалось мало, поэтому через несколько часов террористы повторно атаковали здание авиабомбами. Херсонская ОГА полностью разрушена.

Ночью же россияне атаковали Прилуки Черниговской области. Начальник пожарной части приехал на вызов, чтобы тушить пожар своего же дома. В результате российской атаки погибли его жена, дочь – сотрудница полиции – и годовалый внук.

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