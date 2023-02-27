Оккупанты не отдадут Крым так легко, как можно было бы рассчитывать. Однако, вряд ли за полуостров будут ожесточенные бои.
Такое мнение высказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.
"Я не думаю, что так легко отдадут Крым, как мы могли бы рассчитывать. Но то, что таких ожесточенных боев не будет - это более вероятно. Скорее всего, битва останется за Донетчиной и Луганщиной, а Крым пройдет по другому сценарию", - рассказала она.
РФ готовится к боям в Крыму: последние новости
Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба ВСУ, оккупационная самопровозглашенная "власть" на Херсонщине готовится к бегству на территорию Крыма из-за опасений деоккупации. В то же время на самом полуострове захватчики наращивают оборону, в частности, строят фортификационные сооружения.
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал, когда наступит "кризисное время" для российской армии в Украине, который позволит ВСУ вернуть Крым. По его словам, оккупанты "выдохнутся" уже в конце апреля, что позволит украинским войскам начать контрнаступление.
Американский генерал Бен Годжес считает, что Крым можно освободить от оккупантов до конца лета если украинская армия получит от стран-партнеров необходимое оружие.