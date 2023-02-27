При этом она считает, что оккупанты легко не отдадут Крым.

Оккупанты не отдадут Крым так легко, как можно было бы рассчитывать. Однако, вряд ли за полуостров будут ожесточенные бои.

Такое мнение высказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Я не думаю, что так легко отдадут Крым, как мы могли бы рассчитывать. Но то, что таких ожесточенных боев не будет - это более вероятно. Скорее всего, битва останется за Донетчиной и Луганщиной, а Крым пройдет по другому сценарию", - рассказала она.

РФ готовится к боям в Крыму: последние новости

Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба ВСУ, оккупационная самопровозглашенная "власть" на Херсонщине готовится к бегству на территорию Крыма из-за опасений деоккупации. В то же время на самом полуострове захватчики наращивают оборону, в частности, строят фортификационные сооружения.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал, когда наступит "кризисное время" для российской армии в Украине, который позволит ВСУ вернуть Крым. По его словам, оккупанты "выдохнутся" уже в конце апреля, что позволит украинским войскам начать контрнаступление.

Американский генерал Бен Годжес считает, что Крым можно освободить от оккупантов до конца лета если украинская армия получит от стран-партнеров необходимое оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: