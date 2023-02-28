Для освобождения полуострова Украине крайне нужно дальнобойное оружие, говорит военный.

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес показал вероятный план наступления ВСУ в Крыму.

Как он подчеркнул в Twitter, для освобождения полуострова Украине крайне нужно дальнобойное оружие.

На первом этапе украинские силы должны были бы нанести дальнобойные удары по военной инфраструктуре ЧФ РФ, на втором – поразить другие важные для оккупантов цели, чтобы сделать полуостров непригодным для войск армии страны-агрессора.

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"Великолепная карта показывает, как высокоточные удары большой дальности могут сделать Крым непригодным для российских войск. Скептики по Крыму предполагают, что для этого нужна дорогостоящая широкомасштабная сухопутная атака... Но прежде всего приоритетом является сделать Крым непригодным для России. ССО и другие внесут свой вклад", – пишет Ходжес.

На замечание о том, что Украина уже год не может получить ракеты большей дальности ATACMS, Ходжес отметил, что "это очень расстраивает". Он также подчеркнул, что не стоит настаивать на конкретных платформах или системах оружия, но нужно добиваться предоставления дальнобойного оружия.

"Точность на большом расстоянии-это то, что нужно. ... Название реальной системы не так важно", - добавил он.

Деоккупация Крыма - что стоит знать

Ранее американский генерал Бен Ходжес заявлял, что в случае, если украинская армия получит от стран-партнеров необходимое оружие, Крым можно будет освободить от оккупантов до конца лета.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов убежден, что Украина вернет Крым комбинированным путем (силой и дипломатией). Он подчеркивал, что Украина "должна сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой".

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк высказывала мнение, что оккупанты не отдадут Крым просто так, но и ожесточенных боев здесь не будет.

Генштаб сообщал, что оккупантов уже готовятся к побегу на территорию Крыма из Херсонщины и строят фортификационные сооружения на самом полуострове.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявлял, что Украина "технически готовится" к возвращению Крыма.

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