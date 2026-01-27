Тука предупредил о попытках возвращения в Днепр групп, связанных с Царёвым и 'Единой Россией'

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука выразил обеспокоенность в связи с публичными сигналами о возможном возвращении к политическому влиянию отдельных фигур, связанных с пророссийскими кругами, говорится в его блоге на LIGA.net.

Автор, в частности, утверждает, что бывший днепровский политик Загид Краснов, который, по его словам, имеет родственные связи с представителями политической системы РФ, якобы пытается восстановить свое влияние через кадровые назначения на региональном уровне.

"Мне пытаются приписать участие в так называемой "минусовке" днепровского решалы Загида Краснова только потому, что я открыто написал о его очередной попытке пролезть во власть через своего давнего ставленника Андрея Баска. Речь идет об информации, что глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа рассматривает Баска на должность заместителя", – отметил Тука.

Он также подчеркнул, что часть поддержки в адрес Краснова, которую он наблюдал в комментариях в социальных сетях, исходит, по его мнению, от "организованного потока ботов и пророссийской публики" и связана с людьми, "косвенно связанными с Россией".

По словам Туки, ближайшее окружение Краснова ранее сотрудничало с экс-депутатом Олегом Царевым, который в настоящее время лишен статуса в Украине и объявлен в розыск. Такая политическая орбита, по мнению автора, делает "сомнительными" попытки возвращения во властные структуры в военный период.

Он назвал Краснова "типичным местным феодалом", который любой ценой пытается вернуть утраченное влияние в Днепре, не гнушаясь ни токсичными кадрами, ни сомнительными связями.

"Происхождение этой "группы поддержки" более чем красноречиво. Значительная ее часть – среда, прямо или косвенно связанная с Россией, в частности с электоратом и политическим тылом родного брата Краснова – Рамиза Габибулаева. Это не просто брат, а действующий депутат партии "Единая Россия", то есть часть правящей политической системы государства-агрессора. И это не абстрактный факт, а прямая родственная связь, которая многое объясняет в поведении самого Краснова. О пророссийском бэкграунде Загида Краснова известно давно – еще со времен, когда он фактически контролировал городской совет Днепра. Тогда его ближайшим соратником был Олег Царев – ныне беглец и предатель Украины. Это было не случайное сотрудничество, а общая политическая орбита с четкой идеологической и финансовой основой. Андрей Баско находился в этой орбите еще с тех времен, выполняя технические и обслуживающие роли в схемах, которые выстраивали Краснов и Царев", – отметил он.

