Тука отметил, что анализировать действия руководства РФ с точки зрения логики – неблагодарное дело.

России невыгодно нападать еще на какую-то страну одновременно с ведением войны в Украине, однако действия российского руководства нельзя анализировать с точки зрения логики, поэтому можно оценивать всего. Об этом рассказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью изданию "Телеграф".

Так, комментируя вероятность российской агрессии против какой-то из стран ЕС, Георгий Тука признался, что анализировать действия руководства РФ с точки зрения логики - неблагодарное дело.

"По логике, в частности военной, нападать сейчас еще на какую-то страну (да еще и страну-члена НАТО) для РФ невыгодно. Она завязла в войне с Украиной – и резервов у нее точно не хватает, чтобы лезть еще на какие-то страны НАТО.... В такой ситуации открывать второй фронт, мягко говоря, нецелесообразно, однако действия российского руководства уже неоднократно доказывали, что коллективный Путин и логика – вещи несовместимые. Поэтому можно ожидать любого развития событий. И готовиться", - считает эксперт.

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Он также напомнил, что ранее в Украине существовало межфракционное депутатское объединение ЗУБР – "За Украину, Беларусь и Россию", которое агитировало за вступление Украины в единое Союзное государство с РФ и Беларусью.

"Если бы этот сценарий был реализован, сейчас бы с границ Украины шли атаки на европейских соседей", – подчеркнул Тука.

Он отметил, что тезисы Путина были и остаются неизменными - дело не в Украине, а в так называемом "агрессивном НАТО во главе с США, которое вопреки всем обещаниям расширилось на восток".

"И если бы был реализован сценарий ЗУБР, сейчас наших ребят бы толкали на войну с нашими друзьями из Польши, Чехии, Румынии и т.д.", - отметил он.

Россия может напасть на Европу

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предсказал, что в ближайшие годы Россия может атаковать страны Европы. Он подчеркнул, что со стратегической точки зрения Европа является объектом российской агрессии, и "это произойдет тогда, когда преимущество России в военных возможностях станет очевидным".

При этом издание Bild писало, что одна из европейских разведок также рассматривает этот сценарий. Там прогнозировали, что возможное нападение РФ может произойти в 2024-2025 годах, когда США окажутся "без лидера" из-за смены президента и не смогут помочь партнерам.

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