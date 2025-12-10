Деркач сбежал в Россию в 2022 году.

Бывший нардеп и экс-член "Партии регионов" Андрей Деркач получил звание "героя России". Он является сенатором от российской Астраханской области. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что на пленарном заседании Совета федерации 10 декабря в честь Дня героев отечества сенаторы поздравили всех обладателей золотой звезды из своего состава. Среди них был и Деркач.

Напомним, что в 2000-х годах Деркач возглавлял "Энергоатом". В 2022 году он сбежал в Россию.

Также 27 октября 2022 года в Украине суд заочно арестовал Деркача по делу о госизмене и незаконном обогащении. По данным следствия, он входил в агентурную сеть российского ГРУ и занимался "созданием ряда частных охранных предприятий, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины".

Кроме того, ранее в США заявляли о том, что Деркач более десяти лет был активным российским агентом. Уже 10 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что экс-нардеп лишен украинского гражданства.

Что грозит беглому нардепу Деркачу

Ранее ВАКС избрал меру пресечения народному депутату Украины III-IX созывов Андрею Деркачу, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении. По решению суда, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В 2022 году в ходе досудебного расследования было установлено, что экс-нардеп за период 2019-2022 год получил по меньшей мере 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины, в частности дискредитацию Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с США, а также затруднения интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

Деркачу было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 УК Украины. За эту комбинацию преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок примерно от 12 до 15 лет, вплоть до пожизненного.

