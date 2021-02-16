Нардеп от ЕС покинула студию, но не сразу, а ответив Арестовичу и выслушав других спикеров.

15 февраля в эфире программы "Свобода слова" произошел конфликт между спикером украинской делегации в ТКГ Алексеем Арестовичем и нардепом от "Европейской солидарности" Ириной Геращенко.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Свободы слова".

Перепалка началась после обсуждения недовольства военных из-за якобы введенных штрафов за открытие ответного огня на линии соприкосновения.

"Так, как умеют плакать военные… Я легенды могу часами рассказывать, как военные любят жаловаться тем, кто приезжает на фронт – волонтерам, народным депутатам и так далее", – заявил Арестович.Читайте такжеТелеведущая Мосейчук эмоционально отреагировала на ссору нардепов в эфире: хочется выйти из студии (видео)

"Я не знаю, кто вы, но я знаю настоящих военных. Которые ни разу из-за тяжелых условий несения службы не жаловались, не ныли. Они защищают страну, и мы ими гордимся", – ответила Геращенко.

Также Арестович раскритиковал фракцию "Евросолидарность".

"Я обвиняю ЕС в том, что вы работаете в соответствии с российскими нарративами… Я уже не раз говорил, как вы себя ведете, к чему вы скатываетесь. Вы внешность президента обсуждаете… не так бронежилет сидит, не так каска — вы же до уровня женского общежития опустились ПТУшного в том, что вы делаете", – высказался спикер украинской делегации в ТКГ.

Услышав это, нардеп от ЕС покинула студию, но не сразу, а ответив и послушав других спикеров.

"Я не могу находиться в эфире, где идет сексизм, и это не пресекает, к сожалению ни ведущий, ни присутствующие тут коллеги", - сказала Геращенко.

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Автор: Ольга Робейко