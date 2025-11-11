В городе сегодня вплоть до конца суток будет лить дождь.

В Харькове на сегодня, 11 ноября, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 11 ноября по городу ожидается значительный дождь", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды в Харькове объявлен I уровень опасности, желтый.

Справка УНИАН. I уровень опасности объявляется, когда погода потенциально опасна для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется следить за сообщениями о возможном дальнейшем ухудшении погоды.

11 ноября на Харьковщине ожидается облачная погода. По области - дождь, местами значительный. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит +8°...+13°. В Харькове сегодня также будет дождливо, ветер будет 5-10 м/с, а столбики термометров покажут +10°...+12°.

12 ноября на Харьковщине будет преобладать облачная погода, ожидается небольшой дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью +4°...+9°, днем +7°...+12°.

13 ноября также будет облачная погода. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью +2°...+7°, днем +6°...+11°.

14 ноября на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер так и останется 5-10 м/с. Температура ночью 0°...+5°, днем +6°...+11°.

