Сегодня в столице будет больше всего осадков.

В ближайшие дни, 11-15 ноября, в Киеве и по области ожидается переменная погода с дождями, но с довольно однородной температурой. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Больше всего дождей (в пределах умеренных) ожидаем 11 ноября, на небольшие рассчитываем 12 ноября и местами днем 15 ноября", - говорится в прогнозе.

В остальное время осадков не ожидается. Атмосферное давление будет ощутимо колебаться, падение будет сменяться ростом.

Видео дня

Ветер сегодня еще будет слабый, в дальнейшем - умеренной скорости и с изменением направлений с северо-западного на юго-западный и снова западный.

"В условиях постоянно облачного неба оптимизма будет добавлять теплая погода. Минимальная температура ночью будет оставаться положительной, максимальную днем ожидаем в комфортных пределах для этого времени", - говорят синогптики.

11 ноября в течение суток температура почти не будет меняться, в дальнейшем она будет иметь небольшой суточный ход в пределах 3-4°. Итак, с 12 ноября ночью будет +5...+6°, а днем в течение всех ближайших дней термометры будут показывать +9°...+10°.

Напомним, на сегодня в столице объявили І уровень опасности из-за густого тумана. По данным Укргидрометцентра, видимость упадет до 200-500 метров, из-за чего возможны осложнения движения транспорта.

Вас также могут заинтересовать новости: