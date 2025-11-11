Ирина также призналась, кто выбирает образы на свидания.

Участница 14 сезона романтического реалити "Холостяк" Ирина Кулешина, которая в 4 выпуске получила розу от Тараса Цымбалюка во время свидания на природе, рассказала об отношениях между девушками на шоу и секретах закулисья.

Предпринимательница честно ответила на вопросы подписчиков в своем Instagram. В частности, зрители поинтересовались, возможна ли дружба на проекте между претендетками на сердце "холостяка".

"На проекте нет, после проекта - да. Каждая находит девушек по характеру, темпераменту, с кем ей комфортно общаться пока мы все находимся в таких условиях на шоу", - отметила Ирина.

Девушка также рассекретила, сами ли они выбирают себе образы на свидание, чтобы поразить Тараса.

"Нет, все утверждают стилисты, мы же не знаем, какое будет свидание и куда едем. Визаж и прическу делают визажисты и мастера по волосам, подбирают каждой, учитывая локацию", - добавила Ирина.

