Рынок покупки квартир в крупных городах Украины демонстрирует стабильный рост цен.

Аналитики проанализировали, как изменились средние цены на покупку одно-, двух- и трехкомнатных квартир за год в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове. Умеренные цены фиксируются в Одессе, зато в столице и Львове придется платить больше всего. Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании от OLX Недвижимость.

Отмечается, что медианная стоимость покупки однокомнатной квартиры в Харькове в октябре 2025 года составила 866 тыс. грн (21 тыс. долл), что на 16% больше, чем в октябре 2024 года. Вторым в перечне "бюджетных" городов был Днепр с медианной ценой однокомнатной квартиры в 1,1 млн грн (26 тыс. долл), однако рост здесь составляет лишь +5%, если сравнивать с прошлогодним октябрем.

В то же время по медианной цене до 2 млн грн в октябре 2025 года можно было приобрести однокомнатную квартиру в Одессе за 1,7 млн грн (40 тыс. долл). Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что является рекордным ростом в сегменте однокомнатных квартир среди анализируемых городов.

При этом в Киеве и Львове медианные цены на покупку однокомнатных квартир самые высокие:

Киев - 3,2 млн грн (76 тыс. долл) +13% по сравнению с октябрем 2024 года;

Львов - 2,3 млн грн (55 тыс. долл) +10%.

Двухкомнатные квартиры

В Харькове, несмотря на самую низкую медианную цену, фиксируется наибольший рост: +24% до 1,4 млн грн (33 тыс. долл) в октябре 2025, по сравнению с прошлым годом. В Днепре медианная стоимость незначительно выше - 1,5 млн грн (36 тыс. долл), и имеет наименьший рост в сегменте двухкомнатных квартир (+3%).

Заметный рост фиксируется в Одессе: +18% до 2,3 млн грн (55 тыс. долл) в октябре 2025. В Киеве и Львове медианная цена стала выше на +11% и +14%: до 4,8 млн грн (114 тыс. долл) и 3,1 млн грн (74 тыс. долл) соответственно.

Трехкомнатные квартиры

Среди трехкомнатных квартир наибольший рост медианной цены наблюдается в Харькове, но одновременно там и самая низкая медианная цена: +22% (октябрь 2025 по сравнению с октябрем 2024), до 1,8 млн грн (43 тыс. долл).

Относительно бюджетную трехкомнатную квартиру можно приобрести в Днепре. Там медианная стоимость составила 2,1 млн грн (50 тыс. долл), что на 12% выше, чем в октябре 2024.

Кроме того, на 12% стала выше медианная цена и во Львове, до 3,9 млн грн (92 тыс. долл) в октябре 2025. В Одессе фиксируется +17%, до 2,9 млн грн (69 тыс. долл).

Наименее бюджетным городом является Киев. В столице медианная стоимость трехкомнатной квартиры в октябре составила 7,1 млн грн (168 тыс. долл), что на 14% больше, чем в прошлом году.

"В целом рынок покупки квартир в крупных городах Украины демонстрирует умеренный, но стабильный рост цен. Динамично дорожает жилье в Харькове и Одессе. В Днепре цены остаются на уровне прошлого года, а Киев и Львов сохраняют статус самых дорогих городов", - говорится в исследовании.

В октябре стало известно, что в Украине фиксировался рост стоимости покупки жилья на первичном и вторичном рынках, особенно в крупных городах.

Ранее сообщалось, что в большинстве городов и сел вокруг Киева заметно выросли цены на покупку и аренду жилья. Но в определенных населенных пунктах недалеко от столицы немного уменьшилась стоимость покупки.

